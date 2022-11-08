أحمد عبد الجواد: قمة المناخ فرصة مناسبة لجذب استثمارات صناعية خضراء

كتب - إسلام سعيد

أكد المهندس أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن قمة cop27 فرصة مناسبة لمصر لترويج المشروعات الخضراء، خاصة المشروعات الصناعية منها، الأمر الذي يمكن أن يكون ركيزة لجذب استثمارات أوروبية وأمريكية في قطاعات الصناعات الخضراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصناعات الخضراء تؤدى إلى تحسين البيئة متمثلة فى الحد من الانبعاثت الكربونية والاحتباس الحرارى والمساهمة فى القضاء على البطالة ؛ نتيجة تقنية التكنولوجيا التى من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة الأمر الذى يُعزز التنمية المستدامة ويساهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030

وأشا المهندس أحمد عبد الجواد، إلى ضرورة العمل على الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الخضراء وكذلك توفير الكوادر البشرية اللازمة وتأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة التي تتوسع الصناعة الخضراء في الاعتماد عليها، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية القائمة على تلك التكنولوجيا.

وتتبنى مصر رؤية واضحة من خلال قمة المناخ، تسعى من خلالها توجيه الجهود والتعهدات للتنفيذ على الأرض لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية وتحقيق تطلعات البلدان النامية للحصول على تمويلات جديدة للمساعدة في تغطية الخسائر والأضرار التي تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد، وتحقيق التزام الدول الكبرى بتعهدها في تقديم 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ سنويًا.