«سك العملة»: إقبال ملحوظ من «رواد المناخ» على اقتناء العملات التذكارية

كتب - أحمد يعقوب

تشارك مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمعرض فى جناح وزارة المالية، بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ «COP 27» التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2022، بما يسهم فى الترويج للتراث المصرى العظيم، بما فى ذلك الميداليات والعملات التذكارية، والأوسمة، والنياشين، واللوحات النحاسية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح عملة تذكارية فئة الـ «100» جنيه بمناسبة انطلاق قمة المناخ «COP 27»، للتأكيد على أهمية هذا الحدث التاريخى، الذى تسعى مصر من خلاله لتحويل تعهدات الدول المتقدمة إلى مبادرات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ بما يُسهم فى زيادة قدرة الدول الأفريقية والناشئة على التوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى إنتاج العملات المعدنية المساعدة والعملات التذكارية التى توثق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية؛ ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا فى الماضى وما يحققه الشعب المصرى من إنجازات تنموية غير مسبوقة بشتى المجالات، لافتًا إلى أننا نملك كوادر وفنيين مُتخصصين قادرين على خلق أفكار جديدة ترسخ جهود الدولة على النحو الأمثل.

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