7 نصائح لعلاج الانتفاخ.. منها تمارين المشي

كتبت فاطمة خليل

الانتفاخ من المشكلات الشائعة التي تحدث فى الجهاز الهضمى ، ويحدث الانتفاخ عادة بسبب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، لذلك قد يحدث بعد تناول كميات كبيرة من الطعام أو المشروبات الغازية أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو حتى خلال فترات بسبب التغيرات الهرمونية، ومع ذلك، يمكنك علاج الانتفاخ باستخدام هذه النصائح البسيطة، بحسب موقع "Health".

نصائح لتقليل وعلاج الانتفاخ 1. تمارين بسيطة تمارين بسيطة مثل المشي أو ممارسة اليوجا يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في تقليل الانتفاخ، يمكن أن يساعدك تحريك الأمعاء بالتمارين على إطلاق الغازات الزائدة. 2. استبدال المشروبات الغازية هل تعرف مقدار ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية ؟ إنه مرتفع بما يكفي ليزعجك ويجعل معدتك تصاب بالانتفاخ، استبدلها بالماء أو العصير المصنوع من الفاكهة الطازجة وضع في اعتبارك دائمًا أن أحد الأسباب الرئيسية للانتفاخ هو المحليات الصناعية. 3. تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك تناول اللبن الرائب أو الزبادي مكملات البروبيوتيك الأخرى التي قد تساعد في تنظيم مشاكل المعدة تسبب بكتيريا القولون الغازات مما يؤدي إلى الانتفاخ وتساعد البروبيوتيك على تقليل ذلك.