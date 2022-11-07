5 نصائح للعناية بصحة الفم.. أبرزها الابتعاد عن عادات الأكل السيئة

كتبت فاطمة خليل

نصائح للعناية بصحة الفم والأسنان ​1. استخدم الفرشاة والخيط يزيل تنظيف تلعب أسناننا دورًا مهمًا في حياتنا، فهي تساعدنا على مضغ الطعام والتحدث وتشكيل وجوهنا بشكل جميل، والفم هو مرآة صحتنا العامة، بالإضافة إلى ذلك ، تؤثر ابتساماتنا على ثقتنا ومظهرنا أيضًا، فى هذا التقرير 5 نصائح للعناية بصحة الفم والأسنان، بحسب موقع "Health."يزيل تنظيف الأسنان بقايا الطعام العالقة بين الأسنان والتي قد تترابط مع اللعاب لتكوين طبقة البلاك، تميل البكتيريا إلى البقاء على قيد الحياة على هذه الجزيئات وتدمير المينا بأحماضها الهضمية، مما يتسبب في تسوس الأسنان.