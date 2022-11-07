5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بجوار محطة مياه المستقبل بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالإسماعيلية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بالهيش والحشائش الموجودة بجوار محطة رفع مياه المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هنرى إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية بلاغًا من مسؤلى شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بوجود حريق كبير بهيش مجاور لمحطة رفع مياه المدينة الصناعية بالمستقبل.

على الفور، تم إخطار اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الذى وجه مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية بسرعة التوجه إلى مكان الحريق والسيطرة عليه، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى مخازن محطة رفع مياه المستقبل.

وجارى السيطرة على الحريق كما تم الدفع بمعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير للمشاركة فى السيطرة على الحريق.