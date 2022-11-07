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15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمصنع أحذية فى الإسكندرية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:09 م
15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق هائل بمصنع أحذية فى الإسكندرية الحماية المدنية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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دفعت الحماية المدنية بالاسكندرية بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل فى مصنع أحذية بالكيلو 26 غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية، رفقة سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم السيطرة على النيران، وتجري عملية التبريد حاليًا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران بعد الدفع بـ 15 سيارة إطفاء.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بنشوب حريق بمصنع أحذية.

وتم تحريرمحضر بالواقعة ومباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

 


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