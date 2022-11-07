146 ألف طن قمح رصيد صوامع غلال القطاع العام بميناء دمياط اليوم

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم، 17 سفينة متنوعة، بينما غادره 11 سفينة أخري، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3260 طن تشمل : 502 طن داى امونيوم و 1258 طن رمل و 1500 طن بضاعة متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50891 طن تشمل: 7676 طن قمح و 3700 طن صويا و 15000 طن ذرة و 871 طن ابلاكاش و 11000 طن سلاج و 400 طن مولاس و 3000 طن زيت طعام و 3622 طن رخام و 1700 طن فول و 2642 طن حديد و 400 طن خردة و 2674 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 880 طن.



وبلغت حركة الصادر من الحاويات 491 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1096 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146949 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 155120 طنا.



كما غادر أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، فضلا عن قطار اخر بعد أن فرغ عدد 23 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4242 شاحنة.

