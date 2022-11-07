اليوم السابع
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1000 جنيه لعربة الفول و2000 للتوكتوك.. أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:00 ص
1000 جنيه لعربة الفول و2000 للتوكتوك.. أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة حملة إشغالات
كتبت – مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة، تكثيف الحملات اليومية بالشوارع لإزالة التعديات ومصادرة الإشغالات بمخازن الأحياء والمراكز والمدن، لمحاصرة الزحف العشوائي لمخالفات الأكشاك والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للأحياء والتصدي لأى مخالفات غير قانونية بالشوارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد كل ما يشغل الشوارع والطرق والمرافق العامة، ويخل بمقتضيات التنظيم أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، إشغالا مخالفا يضر بالصالح العام ويخالف ضوابط وأحكام القانون، ويجيز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة، والتي تتنوع ما بين إشغالات مقاهي الطرقات والمحلات التجارية كالطاولات والكراسي والأراجيل والمراوح والإعلانات، وبضائع الباعة الجائلين وفروشاتهم التي تنتهك الطرقات وأرصفة المشاة.

وفي قائمة تضم نحو 127 صنفا من الإشغالات التي تتم مصادرتها من شوارع المدن والأحياء، حددت محافظة الجيزة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات، والتي جاءت كالآتي: قيمة التصالح على الأرجوحة 700 جنيه، وستاند الشيبسى 50 جنيها، وإعلان الخشب أو الحديد 50 جنيها، وأمبوبة الغاز الكبيرة 300 جنيه، وأمبوبة الغاز الصغيرة 200 جنيه، والباب الخشب أو الصاج 300 جنيه، وباب الأسانسير 400 جنيه، وبرميل الخلاط 500 جنيه، وبامب الخرسانة 30000 جنيه، وباور الصوت 500 جنيه.

وضمت القائمة أسعار التصالح على إشغالات أخرى، وهي البرميل 150 جنيها، والبرويطة 250 جنيها، والتاندة 200 جنيه، والترابيزة البلاستيك 30 جنيها، والترابيزة الحديد 40 جنيها، والترابيزة الخشب أو الفورميكه 30 جنيها، والترابيزة الكبيرة الاستالس 150 جنيها، وثلاجة المشروبات الغازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، والخلاطة الكبيرة 13000 جنيه والخلاطة النحلة 8000 جنيه، والرسيفر 200 جنيه.

وحددت القائمة غرامات عدد آخر من مضبوطات حملات الإشغالات ومنها، السماعة الساوند 500 جنيه، وشاشة العرض 1000 جنيه، والشمسية 100 جنيه، والشواية 500 جنيه، والطقطوقة حديد 30 جنيها، وغرزة الشاى 100 جنيه، والحفار 30000 جنيه، وسيارة الـ¼ نقل 2000 جنيه، والسيارة البامب 20000 جنيه، والسيارة السوزوكى 2000 جنيه، والسيارة الشاسيه طويل 5000 جنيه، والسيارة الملاكى 2000، والتروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، والتوك توك 2000 جنيه، والعجلة تسوق 250 جنيها، وعربة الفول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيها، وعربة الكارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه، والفاترينة أو عربة الحلويات 350 جنيها، وقلب الشيشة 50 جنيها، والكرسى البلاستيك 20 جنيها، والمروحة 200 جنيه، وماكينة التصوير 500 جنيه.

قائمة أسعار التصالح على الإشغالات بمحافظة الجيزة
قائمة أسعار التصالح على الإشغالات بمحافظة الجيزة

 

قائمة أسعار الإشغالات
قائمة أسعار الإشغالات

 

قائمة أسعار الإشغالات بالجيزة
قائمة أسعار الإشغالات بالجيزة

 

قائمة أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة
قائمة أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة

 

أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة
أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة

 

 


اشغالات

حملة اشغالات

إزالة الاشغالات

التصالح على الاشغالات

احياء الجيزة

الجيزة



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