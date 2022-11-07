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‫ وزير الاتصالات لـ"اليوم السابع": رفع كفاءة الإنترنت فى أكثر من 100 فندق بشرم الشيخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:04 ص
‫ وزير الاتصالات لـ"اليوم السابع": رفع كفاءة الإنترنت فى أكثر من 100 فندق بشرم الشيخ وزير الاتصالات والزميلة أسماء نصار
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات كان لها دور فى إعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال COP27 هذا الحدث التاريخى بالغ الأهمية، من حيث تجهيز البنية التحية فى المدينة بكافة محاورها من انترنت ثابت فى الفنادق موضحًا أنه تم رفع كفاءة الانترنت فى أكثر من 100 فندق بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة جنوب سيناء.

 

وأضاف طلعت فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" على هامش مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ أنه تم زيادة عدد الأبراج للانترنت والاتصالات لاستيعاب الزيادات مع المؤتمر، أيضًا تم ربط كافة المبانى الحكومية فى شرم الشيخ بحوالى الالياف الضوئية لتتبادل البيانات فيما بينها بسرعة وكفاءة.

 

وأوضح طلعت أن وزارة الاتصالات خلال فعاليات المؤتمر سوف تستضيف فى جناحها مجموعة من الفعاليات والندوات بالغة الاهمية حول دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تخفيض الانبعاثات وزيادة الحرارة على كوكب الارض من خلال احلال الكوابل الضوئية النحاسية وتغذية أبراج المحمول بطاقة نظيفة، وكذلك مراكز البيانات الخضراء وغيرها من الملفات المهمة فى سياق الحديث عن البيئة والانبعاثات الحرارية .


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