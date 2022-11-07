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يرى فى روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ.. غدا خسوف كلى للقمر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:00 ص
يرى فى روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ.. غدا خسوف كلى للقمر خسوف للقمر
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم غدا الثلاثاء 8 نوفمبر، مع خسوف كلي للقمر.
 
وأضاف تادرس فى تصريحات له، أن الخسوف الكلى يحدث عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموى.
 
وأشار إلى أن الخسوف سيكون مرئيا في شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية ، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية .
 
يذكر أن الكرة الأرضية شهدت يومى الجمعة والسبت 4 - 5 نوفمبر  زخة شهب الثوريات، وهي زخة شهابية صغيرة بلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع،  تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10 ، وأيضا من مخلفات المذنب  2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وبلغت ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر.
 
 
 
 

خسوف القمر

خسوف كلى للقمر

موعد خسوف القمر

ظاهره خسوف القمر

الخسوف



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