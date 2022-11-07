ولي العهد السعودى يتوجه لمصر للمشاركة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

كتب أحمد جمعة

غادر ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، متوجهاً إلى مصر، للمشاركة في النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سعودية مصرية مشتركة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "واس" السعودية.