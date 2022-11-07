وكيل قطاع الأزهر يتفقد المعاهد بالعاشر من رمضان لمتابعة انتظام الدراسة

الشرقية- إيمان مهنى

أجري الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية لمعاهد إدارة العاشر من رمضان، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية واستقرار الدراسة بها.

وفي خلال الزيارة الميدانية لعدد من معاهد الإدارة بمختلف المراحل تابع وكيل قطاع المعاهد الأزهرية حضور الجميع من المعلمين والطلاب وناقش الطلاب في المناهج المشروحة واستمع إلي إجابات الطلاب واستبشر بالمستوى الفعلي للطلاب والتلاميذ.

وطالب وكيل القطاع المعلمين بضرورة بذل المزيد من الجهد والحرص على إتاحة الفرصة لتحصيل العلوم الدراسية للطلاب، حيث أنه هو الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لوطننا وأمتنا.

وأضاف عبد العال أن الأزهر الشريف بجميع مسئوليه وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولون العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية اهتماماً بالغاً ، وأنهم حريصون كل الحرص على إيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه الطلاب أو المعلمون.

وفي ختام الزيارة وجه فضيلة وكيل قطاع المعاهد الأزهرية الشكر لجميع المسئولين عن العملية التعليمية بمعاهد الشرقية على جهودهم المبذولة لتحقيق تعليم أزهري متميز، يحقق تقدماً وتطورًا للمتعلمين، ويكسبهم المهارات والمعارف المتنوعة، ويراعي ميولهم وقدراتهم، رافقه أثناء الزيارة الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.