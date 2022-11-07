وكيل زراعة دمياط يتابع أعمال الحصر الإلكتروني استعدادا لاستقبال الحاصلات الشتوية

دمياط - فريق المحافظات

عقد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا لمتابعة أعمال الحصر الالكتروني لكافة المساحات المنزرعة داخل دمياط والمسجلة على المنظومة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الحاصلات الشتوية.

وشدد وكيل زراعة دمياط خلال الاجتماع على أهمية التدقيق في أعمال الحصر التى تجري حاليا خاصة لمحصول القمح، وذلك لتوفير الأسمدة واحتساب المقررات السمادية المطلوبة للمزارعين.

كما أكد أيضا على أهمية الانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء موسم الحاصلات الشتوية، والتي تستعد المحافظة لاستقبالها خلال الأيام المقبلة، إضافة إلي عقد دورات تدريبية للتغلب على أية معوقات تطرأ أثناء التعامل مع إدخال البيانات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح.