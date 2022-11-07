وكيل تعليم شمال سيناء يتابع انتظام سير العملية التعليمية بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم انتظام سير العملية التعليمية بنطاق مدينة الشيخ زويد، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن وكيل وزارة التربية والتعليم، تابع الدراسة بمدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زويد التعليمية، وحصر العجز والزيادة لهيئة التدريس بالمدرسة.

ووجه وكيل تعليم شمال سيناء خلال زيارته بالاهتمام بتفعيل الإشراف اليومى لدوره فى عملية الإنضباط بالمدرسة وحتى تتم العملية التعليمية على أكمل وجه وحفاظا على سلامة الطلاب، وتفعيل المبادرات الرئاسية أتحضر للأخضر، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، ورفع مستوى الطلاب دون المستوى ورفع مستواهم التعليمي.