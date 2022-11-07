وكيل "آداب العريش" يطلق حملة توعوية تحت شعار "في حب مصر"

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق الدكتور حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، حملة توعوية تحت شعار "في حب مصر".

وقال سلامة فى تصريح صحفى، إن هذه الحملة تستهدف الشباب داخل وخارج الجامعة للتوعية بإنجازات القيادة السياسية من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية ومؤتمرات دولية تبعث إلى الفخر والاعتزاز بمصرنا الحبيبة، اوضح أنه قد بدأ حملته التوعوية بسلسلة من الندوات منها على سبيل المثال "المبادرات الرئاسية ودورها في بناء مصر الحديثة" و"COP27 رسالة مصر إلى العالم" ومقالات نشرت بالصحف المصرية منها "حياة كريمة هدية الرئيس السيسي للمصريين" ولقاءات إذاعية وتليفيزيونية حول الحوار الوطني ومؤتمر المناخ بشرم الشيخ ومبادرة حياة كريمة والتحول الرقمي الذي تتبناه القيادة السياسية واهتمام الرئيس السيسي بأصحاب الهمم إلى غير ذلك من الموضوعات المختلفة.

وأشار سلامة، إلى أن التوعية بهذه الأمور تدعم الشعور بالانتماء لدى الشباب وجعلهم على دراية صحيحة بما يدور حولهم.