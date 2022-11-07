وفد "أجفند" برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال يشارك فى Cop27 بشرم الشيخ

ويقيم أجفند على هامش فعاليات المؤتمر، بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، مجموعة من الجلسات الحوارية حول الشمول المالي، والعلوم والتكنولوجيا، وتنمية صغار المزارعين، وتمكين المرأة، ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في العمل المناخي، فضلا عن تنظيم جلسات أخرى للتعريف بالمشاريع الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في مجال "العمل المناخي" وإمكانية التوسع فيها وتطبيقها في دول أخرى.

وتتضمن مشاركة أجفند والمصرف العربي تنظيم جناح في المنطقة الزرقاء يمتد على مدار أيام المؤتمر, سيتم من خلاله استعراض لأنشطة وشراكات أجفند والمصرف العربي الممتدة لما يقرب من نصف قرن مع مختلف المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمؤسسات الحكومية.

وخلال فعاليات المؤتمر ينظم أجفند حفلا بعد غد الأربعاء بالمنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، لتكريم الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في مجال "العمل المناخي"، الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والتي تم التقديم عليها في العام 2021، بمبلغ مليون دولار أمريكي.

ويشارك في الحفل الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند ورئيس لجنة الجائزة، وأعضاء لجنة الجائزة ( الملكة صوفيا – ملكة اسبانيا، مرسيدس مينافرا - السيدة الأولى سابقاً لجمهورية الأرغواي، الدكتور يوسف سيد عبد الله المدير العام السابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية) ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة أجفند، وعدد كبير من ممثلي المنظمات الأممية والدولية وخبراء التنمية. ومن ضمن المتحدثين في الجلسة الافتتاحية الأمين التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للاتفاقية الاطارية للتغير المناخي سايمون ستيل و وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.