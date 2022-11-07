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وزير بريطانى يؤكد دعم بلاده لمناقشة قضية الخسائر والأضرار بسبب تغير المناخ خلال COP 27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:10 م
وزير بريطانى يؤكد دعم بلاده لمناقشة قضية الخسائر والأضرار بسبب تغير المناخ خلال COP 27 التغير المناخى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال وزير الأعمال البريطاني جرانت تشابس، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده تدعم مناقشة قضية الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ خلال قمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ.

وأضاف تشابس، في تصريح صحفي حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، " أن بلاده تقبل من حيث المبدأ إجراء النقاشات حول هذه القضية ولطالما كان لديها هذا القبول، مضيفا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعلن تقديم أكثر من 65 مليون جنيه استرليني لمساعدة البلدان النامية على إنتاج الطاقة بطريقة مستدامة.

وتابع" لقد تحولنا إلى التصنيع أولا ونقدر أن بقية العالم يحتاج إلى أن يكون قادرا على جعل نفسه كذلك".

يشار إلى أن النقاش بشأن تقديم الدول الكبرى الأقل معاناة من تغير المناخ والمسؤولة عن جزء كبير من الانبعاثات الكربونية، تعويضات إلى الدول الأكثر فقرا وتضررا من تغير المناخ، يعد أحد القضايا التي تناقش خلال الدورة الحالية لقمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ.

 


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