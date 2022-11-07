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وزير المالية: لدينا أمل فى تنفيذ التعهدات بـcop 27 ونعول على مؤسسات التمويل الدولية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:03 م
وزير المالية: لدينا أمل فى تنفيذ التعهدات بـcop 27 ونعول على مؤسسات التمويل الدولية وزير المالية
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الجميع أشاد بالجهد المبذول والترتيبات والتنظيمات التى شملت مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ واستقبال الرؤساء والزعماء وقادة الدول، وأنها على أعلى مستوى، مضيفا أنه لدينا أمل فى أن يخرج المؤتمر بتنفيذ التعهدات، وإمكانيات شرم الشيخ أكثر من رائعة.
 
أضاف محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن كل ضيف بالمؤتمر تكفل بكل شئ عن نفسه، ونحن كدولة مضيفة للحدث، موضحا أنه عندما ذهبنا العام الماضى لمؤتمر جلاسكو دفعنا جميع تكاليفنا ولم تدفع أى جهة لنا.
 
وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات، ومصر دولة مثل باقى الدول التى تواجه تحديات متعلقة بارتفاع الأسعار وشح فى التمويل، موضحا : أن الحوار كان دائرا على الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، موضحا أن ما نعانيه يعانيه الأخرون.
 
ووجه وزير المالية نداء بوقف الحرب الروسية الأوكرانية لأنها مؤثرة على الإنسانية والبشر، ونعول أكثر على مؤسسات التمويل الدولية.
 
 
 

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