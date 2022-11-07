وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022

كتب محمد أسعد

في أولى زياراته الخارجية منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، افتتح، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market(WTM2022) والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من7 إلى 9 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد شارك في الافتتاح السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على حرص الوزارة على المشاركة في المعارض السياحية الهامة والتي تعد فرصة جيدة للتجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم، لافتاً إلى أهمية بورصة لندن الدولية للسياحة WTM باعتباره من أهم المعارض السياحية الدولية حيث يشارك به أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

هذا وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

ومن جانبه، حرص أحمد عيسى على القيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك بالمعرض، ولقاء العارضين المصريين، متمنياً لهم النجاح خلال أيام المعرض.

وتشارك مصر سنوياً ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM ، وتبلغ مساحة الجناح المصري به هذا العام 630 متر مربع، مُصمم علي شكل معبد حديث الشكل، ويشارك فيه 47 شركة وفندق، بالإضافة إلى شركه مصر للطيران.

ويوجد بالجناح العديد من الأنشطة التفاعلية مثل كتابه الأسماء على البردي بالكتابة الهيروغليفية، وعازفه الهارب، بالإضافة إلى الشاشة السحرية التي يقوم من خلاها زائري الجناح بالتصوير وإرسال الصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويوجد كرسي العرش الخاص بالملك توت عنخ آمون بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرته.

ومن المقرر أن يقوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة بعقد عدد من اللقاءات الرسمية مع بعض مسئولي السياحة الحكوميين في الدول المشاركة، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومسئولي شركات الطيران البريطانية والعالمية، وممثلي هيئات السياحة الدولية المختلفة، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة.