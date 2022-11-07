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وزيرتا الهجرة والثقافة تتفقدان أجنحة الـمنطقة الخضراء في مؤتمر تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:35 م
وزيرتا الهجرة والثقافة تتفقدان أجنحة الـمنطقة الخضراء في مؤتمر تغير المناخ السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ترافقها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أجنحة الـمنطقة الخضراء Green Zone، ضمن مشاركة الوزارات المصرية فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.       
 
عبرت السفيرة سها جندي عن بالغ سعادتها بمنتجات المشاركات فى أجنحة المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP27، وأشادت بتنوعها وتميزها وتعبيرها عن التراث المصري، مؤكدة أنها تتضمن العديد من المنتجات الصديقة للبيئة، كما عبرت عن سعادتها بما شهدته من إشادات دولية بالمنتجات المعروضة في الأجنحة المتنوعة.
 
وخلال الجولة، التقت وزيرة الهجرة نانسي الهادي، المؤسس والشريك لشركة ريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية وإحدى المشاركات بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة".
 
وطلبت السفيرة سها جندي من المصريين بالخارج النشر والترويج للإنجاز المصري الدولي غير المسبوق باستضافة قمة المناخ وما تشهده الدورة 27 من مظاهر حضارية، مؤكدة أن جمال الطبيعة الساحرة في شرم الشيخ بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية وزخم الفعاليات في كل ركن من أركان القمة، أمر مبهر يدعو للفخر والاحتفاء مختتمة بان تلك الفعاليات جديرة بجذب السياح للمقاصد المصرية السياحية الفريدة.
 
 
 

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