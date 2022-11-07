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وزيرة الهجرة: مدينة شرم الشيخ "شئ مبهر وحاجة فاخرة"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:30 م
وزيرة الهجرة: مدينة شرم الشيخ "شئ مبهر وحاجة فاخرة" سها الجندى
كتب الأمير نصرى

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قالت السفيرة سها الجندى وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ظاهرة التغير المناخى خطيرة جدا، ولها تأثير مباشر وخطير، وتؤدى إلى ترحال السكان من مكان إلى مكان، وهجرتهم وترك أماكن معيشتهم.
 
أضافت السفيرة سها الجندى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور، أن المصريين فى الخارج عندما سمعوا أن مصر ستنظم المؤتمر العالمى لقمة المناخ وبعضهم لم يولد فى مصر، ولكن بحسهم الوطنى خاطبونا أن لديهم أبحاث ممكن أن يشاركوا بها فى مصر لمقاومة التغير المناخى وتحسين البيئة. 
 
وأكدت وزيرة الهجرة، أن مدينة شرم الشيخ "شئ مبهر وحاجة فاخرة" بالإضافة لإنبهار الضيوف بها، وتفاعلهم مع كل شئ بالمدينة، مشيرة إلى أن شرم الشيخ تحولت لمدينة نموذجية على مستوى العالم، بما تحوى من سيارات كهربائية وطاقة نظيفة وكل شئ صديق للبيئة.
 
 

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