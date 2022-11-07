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وزيرة التضامن: المجتمع المدنى له دور كبير فى مواجهة التغير المناخى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:39 م
وزيرة التضامن: المجتمع المدنى له دور كبير فى مواجهة التغير المناخى وزيرة التضامن
كتب الأمير نصرى

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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ شهد حضورا رائعا، وأعطى الرئيس السيسى كلمة قوية عالمية، حيث كان رد الفعل الأولى للحضور كبير، مؤكدة: نتفائل خيرا من العمل الذى سيتم على مدار الأيام القادمة.
 
أضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن المجتمع المدنى له دور كبير فى مواجهة التغير المناخى، مؤكدة أن الفقراء هم أول من يتأثرون بمشكلات المناخ سواء المزارعين أو الصيادين أو الأمن الغذائى الذى يؤثر عليهم وعلى أطفالهم.
 
ولفتت إلى أن مصر تعمل فى إجراءات حمائية مستمرة وخاصة فى الأوقات الاستثنائية، موضحة أن هناك حلقات مناقشة للمجتمع المدنى فى المنطقة الخضراء ثم الزرقاء، مشيرة إلى أنه تم تقديم 70 مقترحا فى مختلف الموضوعات، وهناك جزء خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة وتأثير تغيرات المناخ عليهم.
 
تابعت، كما تم تجهيز الفنادق لذوى الإعاقة، وإشارات للصم، ويوجد زجاجات مياه تم إعادة استخدامها بشكل يحافظ على البيئة وبشكل صحى، وتقديم الإسعافات الأولية لذوى الإعاقة. 
 
 
 

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