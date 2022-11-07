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وزيرة البيئة: إعلان أول سوق طوعي للكربون فى مصر بمشاركة القطاع الخاص غدا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:52 م
وزيرة البيئة: إعلان أول سوق طوعي للكربون فى مصر بمشاركة القطاع الخاص غدا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 على أن التصميم الفنى لفعاليات الجناح المصرى يعكس الأيام الموضوعية للمؤتمر، والتى تناقش قضايا الحد من آثار التغيرات المناخية لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة مع تحويل البيئة لفرص للحياة والتنمية فى مجتمعاتنا، مشيرة إلى أن الجناح سيشهد مناقشة موضوع التمويل، حيث سيعرض الجناح المصرى جهود مصر فى مجال تمويل المناخ ودور القطاعين البنكى والخاص، وسيتم تنفيذ حدثين هامين فى إطار إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وسبل إشراك القطاع الخاص حيث سيتم مناقشة كيفية تحويل الاستراتيجية إلى خطة استثمارية وخارطة طريق نحو ذلك وكيف يدعمنا شركاء التنمية.

 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء بحضور لفيف الخبراء والمختصين بالقطاعات المشاركة والإعلاميين.

 

وأضافت وزيرة البيئة أن غداً سيتم إعلان أول سوق طوعى للكربون فى مصر بمشاركة القطاع الخاص وهذا حدث هام لنا، حيث سيتيح الفرصة لمزيد من الالتزام للقطاع الخاص نحو التصدى لتغير المناخ كجزء من خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة، مما سيساعد على تنفيذها بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الوصول إلى ممارسات منخفضة الكربون.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجناح سيشهد إطلاق عدد من الجلسات وورش العمل التى لا تخص فقط حكومة مصر ولكن تتضمن مشاركات للقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب لعرض وجهات نظر وآراء ورؤى جميع الشركاء من كافة الأطياف والفئات مما يحقق الشمولية والتكامل عند مناقشة كافة قضايا المناخ بما يساهم فى حماية البيئة من آثار تلك التغيرات.

 

 جديراً بالذكر أن الجناح المصرى بقمة المناخ COP27، يتميز ببساطة التصميم، ونقشت حوائطه برسومات فرعونية تعبيرًا عن الحضارة المصرية العريقة، وضم بداخله بعض النماذج التى تجسد رموز مصر، منها مجسم لحورس، ورأسا لكوكب الشرق أم كلثوم كما يتوسط الجناح شجرة مورقة تعكس فى رمزيتها اهتمام مصر بقضية المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة، وفى خلفيتها، بيت الشعر للشاعر الكبير فاروق جويدة، الذى يقول، «وتنساب يا نيل حرًا طليقا لتحكى ضفافك معنى النضال»، فى دلالة على ارتباط مصر بنهر النيل، الذى قامت على ضفافه، حضارتها العريقة.

 

كما شهد الجناح العديد من النقاشات بين الحضور حول قضايا المناخ ودور مصر فى تنفيذ التعهدات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

 

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