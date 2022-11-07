وزارة التعليم تعلن أهداف اختبارات الشهر لصفوف النقل.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية، الاستعداد لاختبارات الشهر لصفوف النقل ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن امتحانات شهر أكتوبر.

- تستهدف الصفوف من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا الشهادة الإعدادية.

- عقد الاختبار داخل الحصة وفى وقت لا يتعدى زمن الحصة المقررة 45 دقيقة، بالنسبة لامتحان اللغة العربية.

ـ عقد الاختبار نهاية أكتوبر الماضى ومستمرة حتى بداية نوفمبر.

- لا يتجاوز الاختبار الأول ما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر.

- يعقد اختبار ثان فى شهر نوفمبر ولا يتجاوز ما درسه الطالب خلال شهر نوفمبر الجارى.

- اختبارات الشهور بالفصل الدراسى الثانى للطلاب لا يتجاوز ما درسه الطالب من بداية العودة بالترم الثانى حتى النصف الأول من شهر مارس.

- الاختبار الثانى بالترم الثانى لا يتجاوز ما درسه الطالب من النصف الثانى من شهر مارس حتى النصف الأول من شهر أبريل المقبل.

ـ حصول الطالب على الدرجة العليا التى حققها فى أى من الاختبارين الأول والثانى فى كل فصل دراسى.

- يتم عمل الاختبار بحيث يتناول مفردات ممثلة لجميع الأسئلة التى تحتوى عليها المواصفة الفنية الامتحانية فى امتحان الفصل الدراسى الأول والثانى.

- تهدف أسئلة امتحانات الشهر، تعرف الطالب على جميع أنواع الأسئلة التى سيتعرض لها والتدريب عليها.

- تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات.