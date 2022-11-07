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وزارة التعليم تعلن أهداف اختبارات الشهر لصفوف النقل.. التفاصيل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:00 ص
وزارة التعليم تعلن أهداف اختبارات الشهر لصفوف النقل.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت المديريات التعليمية، الاستعداد لاختبارات الشهر لصفوف النقل ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن امتحانات شهر أكتوبر.
 
- تستهدف الصفوف من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا الشهادة الإعدادية.
 
- عقد الاختبار داخل الحصة وفى وقت لا يتعدى زمن الحصة المقررة 45 دقيقة، بالنسبة لامتحان اللغة العربية.
 
ـ عقد الاختبار نهاية أكتوبر الماضى ومستمرة حتى بداية نوفمبر.
 
- لا يتجاوز الاختبار الأول ما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر.
 
- يعقد اختبار ثان فى شهر نوفمبر ولا يتجاوز ما درسه الطالب خلال شهر نوفمبر الجارى.
 
- اختبارات الشهور بالفصل الدراسى الثانى للطلاب لا يتجاوز ما درسه الطالب من بداية العودة بالترم الثانى حتى النصف الأول من شهر مارس.
 
- الاختبار الثانى بالترم الثانى لا يتجاوز ما درسه الطالب من النصف الثانى من شهر مارس حتى النصف الأول من شهر أبريل المقبل.
 
ـ حصول الطالب على الدرجة العليا التى حققها فى أى من الاختبارين الأول والثانى فى كل فصل دراسى.
 
- يتم عمل الاختبار بحيث يتناول مفردات ممثلة لجميع الأسئلة التى تحتوى عليها المواصفة الفنية الامتحانية فى امتحان الفصل الدراسى الأول والثانى.
 
- تهدف أسئلة امتحانات الشهر، تعرف الطالب على جميع أنواع الأسئلة التى سيتعرض لها والتدريب عليها.
 
- تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات.

التربية والتعليم

امتحانات الشهر

ضوابط امتحانات الشهر

اخبار التعليم



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