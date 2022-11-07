وزارة البترول تنجح فى وضع استراتيجية لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات

كتبت -مروة الغول

نجحت منظومة صناعة البترول والغاز بمصر فى تنفيذ عدة مشروعات لها تأثير إيجابى على البيئة أسفرت حتى الآن عن خفض انبعاثات بلغت حوالى مليون و347 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون. وذلك فى إطار تحسين أداء الأنشطة البترولية بما يحقق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية السباقة منذ انطلاقها عام 2016 فى تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين البيئة والحفاظ عليها وتعمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات والتكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وبما يواكب استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ (COP27).

وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تلك المشروعات تضم ثلاثة عشر مشروعاً فيما يخص استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare) بشركات (قارون / عجيبة / بتروسيلة / أسيوط لتكرير البترول / زيتكو / بتروسنان / برج العرب / خالدة / بتروشهد / بتروبل) بإجمالى 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً يتم استرجاعها واستخلاص البوتاجاز منها وتدفيعها لتشغيل المولدات والأفران بدلاً من السولار مما يحقق عائدات بيئية متمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرقها بالشعلة، وعائدات اقتصادية من خلال الوفر الناتج عن استخدام غاز الشعلة المسترجع فى التشغيل بدلاً من السولار.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 88 مشروعاً منخفض التكلفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى 31 شركة نجحت فى خفض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والتحكم فى ظروف التشغيل بالضواغط، والأفران والغلايات وأنظمة البخار، وذلك بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية بالمبانى والحقول فى 21 شركة، بقدرة 350ر1 كيلو وات.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى يناير 2021، وأنه تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى، تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها، وبلغ عـدد الوحـدات السكنيـة التي تم توصيل الغـاز الطبيعى إليها من خلال المبادرة والمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أكثر من 13.5مليون وحدة سكنية حتى الآن.

وأشار الملا إلى أن جهود الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة لتحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، أثمرت زيادة الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مما أسفر عن تحويل 472 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط وحتى الآن، ومضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود خلال عام ونصف لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.