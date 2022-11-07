هيئة الدواء تعلن حزمة مبادرات لتوفير خدمات صحية عالية للمرضى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الدواء المصرية، من خلال الجناح الخاص بها بالمنطقة الخضراء التي تشارك به في فعاليات قمة المناخ "COP27" عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في توفير خدمات صحية عالية المستوى للمرضى المصريين، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، مع الحفاظ على التوازن البيئي، مثل مبادرة الرعاية الصيدلية للممارسات الدوائيــة " التوعية الدوائية بالمضادات الحيوية 2022”، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية E-labelling، حملات التوعية بالتخلص الآمن من الأدوية والحفاظ على البيئة.

وشهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، أعمال الجناح الخاص بالهيئة، الذي يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة،وكذلك تفاصيل مبادرات الهيئة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات قمة المناخ بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وكبار رجال الدولة، والعديد من القادة السياسيين من شتى الدول، بالإضافة إلى 30 ألف مشارك من 137 دولة مختلفة.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢؛ لتناول قضايا هامة، أبرزها القضايا الخاصة بالطاقة، المياه، الزراعة، الحياد الكربوني، التنوع البيولوجي، الأمن الغذائي، ومؤثراتها على التوازن البيئي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ هيئة الدواء للأهداف الاستراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر لعام ٢٠٣٠، ودعم مساعي الدولة في إنجاح قمة المناخ، وتبني سياسات توعوية وتنفيذية خاصة بحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.