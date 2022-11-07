هل تسبب تكيسات المبيض العقم؟.. اعرف الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

تكيسات المبيض شائعة جدًا، على الرغم من اختلاف الإحصائيات ، إلا أن معظم الأبحاث تشير إلى أن ما بين 8 و 18٪ من النساء سيكون لديهن كيس ، على الرغم من أن بعض التكيسات قد تؤدي إلى إزعاج مؤقت ، إلا أن معظمها لا يؤثر على الخصوبة، ترتبط الأعراض التي تعانى منها النساء من خفيفة إلى معتدلة، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي كيسات المبيض؟

الأكياس (من أي نوع) هي أكياس مملوءة بشكل عام بالسوائل التي تحدث داخل الجسم وخارجه أحيانًا. تحدث أكياس المبيض على وجه التحديد على سطح المبيض أو بداخله. نظرًا لأن النساء لديهن مبيضان ، فمن الممكن وجود كيس واحد أو أكثر على أحد المبيضين أو كليهما في أي وقت. في حين أن بعض النساء يعانين من الألم وعدم الراحة ، قد لا تظهر على أخريات أي أعراض. تحل معظم تكيسات المبيض e دون علاج. ومع ذلك ، يحتاج البعض إلى تدخل جراحي لمعالجة هذا الأمر.

أعراض تكيسات المبيض

مرة أخرى ، تكون العديد من أكياس المبيض صغيرة ، وغالبًا بدون أعراض ،بعض النساء يعانين من أعراض خفيفة إلى معتدلة ، لكن البعض الآخر قد يعانين من الألم الشديد وعدم الراحة.

تشمل الأعراض الخفيفة الأكثر شيوعًا التي تحدث مع كيس المبيض ما يلي:



تورم

ضغط في أسفل البطن

الانتفاخ

آلام أسفل البطن

قد يكون ألم البطن مفاجئًا وشديدًا في حالة تمزق كيس المبيض، قد تعاني أيضًا من الغثيان والقيء.

بالإضافة إلى الأعراض الشائعة الخفيفة إلى المتوسطة ، تشمل الأمثلة الأقل شيوعًا ما يلي:

ألم في الحوض أو أسفل الظهر

صعوبات في التبرز والتبول

زيادة الوزن بدون تفسير

ألم أثناء الدورة الشهرية (أسوأ من "تقلصات الدورة الشهرية" التقليدية)

نزيف مهبلي غير عادي

كثرة التبول

هل أكياس المبيض والعقم مرتبطان؟

ستصاب العديد من النساء بكيس مبيض في وقت ما ، وفي الغالب يكون الكيس غير ضار بشكل عام ويشفى من تلقاء نفسه، على الرغم من أن بعض التكيسات قد تؤدي إلى إزعاج مؤقت ، إلا أن معظمها لا يؤثر على الخصوبة ، فإن بعض أنواع التكيسات تؤثر على الدورة الشهرية ويمكن أن تؤدي إلى تحديات في الخصوبة.

علاج تكيسات المبيض



إذا كان كيس المبيض يسبب الألم أو إذا كان ينمو أو يغير شكله أو مظهره ، فقد يوصي بإجراء عملية جراحية لإزالة الكيس ، فقد تتساءل عما إذا كانت إزالة كيس المبيض يمكن أن تسبب العقم بأختصار، الجواب هو كلا، غالبًا ما تكون إزالة الكيس إجراءً بسيطًا لا يؤثر أو يتطلب استئصال المبيض.

ومن الضروري أن نتذكر أن إزالة كيس المبيض لا يسبب العقم، غالبًا ما تقلق النساء من أن فقدان أحد المبيضين يعني انخفاض خصوبتهن بنسبة 50٪. ومع ذلك ، عادة ما تنخفض الخصوبة بنسبة 15-25٪ فقط في المتوسط.