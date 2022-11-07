هلت بشاير الخير.. بدء حصاد القلقاس بغيطان الشرقية والكيلو بـ3 جنيهات

الشرقية- فتحية الديب

فى شهر نوفمبر من كل عام تهل بشاير الخير على غيطان قرية المنير بمحافظة الشرقية باللون الأخضر معلنة موسم حصاد نبات القلقاس، وسط أجواء مبهجة بعملية الحصاد الذي ينتظره التجار بلهفة لكونه محصول مربح ويصدر للدولة العربية والأوربية،حيث ينتشر طائر أبو قردان صديق الفلاحين بالحقول فى الوقت الذى يتغنى فيه عمالة اليومية أغاني الحصاد أثناء عملية تقليع الثمرة من الحقول، ويحتاج نبات القلقاس إلى عمالة من الرجال لكونه محصول مجهد فى عملية التقليع.

وقال المهندس" حسين طلعت" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة بمحصول القلقاس بالشرقية، تقدر ب 1200 فدان متمركزة بقريتى المنير و الصحافة بمركز مشتول السوق، مشيرا أن المزارعين بالقريتين مهتمين بزراعة الخضروات والقلقاس مربح للمزارع ، كما أنه يحمل عليه محاصيل أخرى عليه مثل الثوم والذرة وذلك يعوض الفلاح.

فيما قال المهندس" أشرف نصير" مدير عام الزراعة بالشرقية، إن القلقاس يزرع فى الأراضى الصفراء الثقيلة والخفيفة حيث الأراضي الخصبة جيدة الصرف، ويزرع فى منتصف فبراير للزراعة المبكرة وحتى شهر أبريل للزراعة المتأخرة، ويعتبر شهر مارس هو أفضل ميعاد لزراعة القلقاس، و تحرث الأرض مرتين متعامدتين وتنعم ثم تزحف ويضاف السماد البلدى قبل الحرثة الأخيرة ، وتخطط الأرض بمعدل 9-12 خطوط، قصبتين ثم تمسح الخطوط ويتم عمل جور فى بطن الخط بعمق 10-15 سم وبين كل جورتين مسافة من 30-40 سم ثم توضع القطع فى الجور ويتم تغطية الجور المزروعة بطبقة من التراب بسمك 5 سم بعدها تروى الأرض مباشرة.

وقال" محمد إبراهيم" أحد تجار الخضار أنه يشترى كيلو القلقاس من الحقول بـ3 جنيهات.