نقابة المهندسين: حصلنا على أحكام نهائية بقطعتى أرض للنقابة بعد نزاع قضائى

كتبت ـ آية دعبس

ألقى المهندس طارق النبراوي- النقيب العام للمهندسين ، الضوء على عدة ملفات هامة، خلال جلسة المجلس الأعلى للنقابة، وأشار النقيب أثناء كلمته إلى حصول النقابة على حكم قضائي نهائي بأحقية نقابة المهندسين في أرض كانت محل النزاع القضائي ببني سويف، وكذلك الحصول على حكم قضائي نهائي باسترداد النقابة لقطعة الأرض المجاورة لمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وهنأ نقيب المهندسين أثناء كلمته، المهندس حسام الدين رزق- وكيل النقابة، على نجاح مؤتمر التعاونيات، والذي حضره عدد من الوزراء الأفارقة، تحت رعاية وحضور وزير الإسكان، كذلك أثنى على مؤتمر التغيرات المناخية الذي عقدته لجنة الفضاء بالنقابة.

وفي سياق آخر، طالب النقيب بسرعة الانتهاء من ملف استثمارات النقابة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بتقارير المكتب الفني بالمجلس السابق، وما انتهت إليه من توصيات، وطالب أيضًا بضرورة تشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق بدل تفرغ المهندسين.

من جانبه، قام المهندس محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد، بعرض الموقف المالي للنقابة خلال الفترة الماضية، وناقش أعضاء المجلس كافة التفاصيل والمؤشرات والوضع الحالي لصناديق النقابة.

كما تضمن العرض موقف الشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين.

ودار حوار داخل المجلس، حول اختيار ممثلي النقابة في الشركات، ليكون من المنتخبين أو غير المنتخبين، وتم التصويت، واتخذ المجلس قرارًا بأن يكون من المنتخبين.

تضمنت الجلسة أيضًا اختيار ممثلي النقابة في شركتي يوتن، والمهندس للتأمين، عن طريق الانتخاب، حيث تم التوافق على أن يكون ممثلو النقابة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها من المهندسين المنتخبين بالمجلس، شريطة التنازل عن كافة البدلات والامتيازات والمستحقات المالية كاملة لصالح صندوق المعاشات.

وقد تقدم للترشح على عضوية مجلس إدارة شركة يوتن للبويات "عدد سبعة" من السادة أعضاء المجلس الأعلى.. وأسفرت النتائج عن انتخاب كلٍّ من:

المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور أحمد البدوي- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا- ممثلين للنقابة بشركة يوتن .

كما تقدم سبعة أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى بالترشح لعضوية شركة المهندس للتأمين.. وفاز بالانتخاب كلٌّ من:

المهندس الاستشاري يسري الديب- الأمين العام للنقابة، والمهندس المعتزبالله بركات- أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد حمودة، والمهندس حامد عبدالعال- عضوا المجلس الأعلى- ممثلين للنقابة بشركة المهندس للتأمين.

كما قام المجلس باستكمال تشكيل اللجنة المالية والاستثمار، برئاسة المهندس محمد ناصر- أمين الصندوق.