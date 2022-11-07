اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نعمل لصالح الأجيال المقبلة.. رسائل الرئيس السيسي بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:27 م
نعمل لصالح الأجيال المقبلة.. رسائل الرئيس السيسي بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر رسائل الرئيس السيسى فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27"، وأكد أن الدولة المصرية استطاعت القيام بخطوات واسعة فى إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، مشددا على أن الدولة تدشن مشروعات طموحة فى مجال النقل النظيف، واستطاعت تحقيق خطوات ملموسة فى الإدارة المستدامة للموارد المائية المحدثة وفق اتفاق باريس، للتكيف فى قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضارية المستدامة.
 
رسائل الرئيس السيسى فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش cop 27
رسائل الرئيس السيسى فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش cop 27
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "مثلما هو الأمر فى مصر تقوم سائر الدول العربية ببذل جهود مشابهة فى هذا الإطار.. ولعل استضافة المنطقة مؤتمر المناخ الراهن فى مصر والعام القادم فى الإمارات خير دليل على دور بلادنا فى صعيد عمل المناخ العالمى والالتزام بالتعهدات".
 
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

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COP27 Egypt

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COP 2022

كوب 27

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مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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