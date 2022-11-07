نظافة القاهرة تستعد لطرح 95 منفذا وكافتيريات بالحدائق.. التفاصيل

كتب ــ سيد الخلفاوى

عقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، اجتماعا لمناقشة خطة التطوير ضمن مشروعات الهيئة، لزيادة العائد الاقتصادي وتطوير مفهوم استغلال الأنشطة الترفيهية داخل الحدائق، حيث تم مناقشة المشروعات القائمة بالفعل والمطروحة للمزايدة العامة بعد طرحها للاستغلال والتي تقدر بعدد 95 مشروع استغلال منافذ وكافتيريات وأنشطة ترفيهية.

وتم تشكيل لجنة للمرور علي كافة الحدائق المزمع استغلال الأنشطة بها، حيث وجه الشرشابي، بالمراجعة التامة علي كافة الأنشطة والمساحات والأنشطة الموجودة علي أرض الواقع، على أن يتم عمل اللجنة في مدة 15 يوما للبدء في طرح كافة الأنشطة لتحديد المزيدات العامة علي كل نشاط من الأنشطة علي حدة بعد مراجعة كراسات الشروط والمواصفات لكافة الأنشطة بمجلس الدولة.

ووجه "الشرشابى"، مديري الحدائق برفع كفاءة مستوي الحدائق لتليق باسم الهيئة في إطار التطوير الشامل لكافة الحدائق العامة من نوعية المزروعات والإضاءات والشكل العام للحدائق.

حضر الاجتماع عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل والمهندس محمود منصور مدير عام المشروعات وعبد الرحمن خليل مدير عام الإدارة القانونية وزينب رياض مدير عام الإيرادات والمهندس هاني فؤاد مدير عام الحدائق المتميزة والعميد أحمد فوزي مدير الاستثمار بالمنطقة الجنوبية وأعضاء لجنة المشروعات بالحدائق.