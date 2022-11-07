اليوم السابع
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"نظافة القاهرة" تزرع الجزر الوسطى بشوارع البساتين.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:57 م
"نظافة القاهرة" تزرع الجزر الوسطى بشوارع البساتين.. صور نظافة القاهرة تزرع الجزر الوسطى بشوارع البساتين
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة أعمال رفع كفاءة الجزر الوسطى بشارع الخمسين وشارع النادي بالبساتين بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة للمهندس هشام عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للتجميل، حيث تم فرش النجيلة بطول شارع الخمسين وشارع النادي بالبساتين وفق خطط الهيئة لرفع مستوى التجميل وتشجير وتكثيف الزورعات والأشجار تنفيذا لمبادرة اتحضر للأخضر ونشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة.
 
كما نفذت الهيئة أعمال الصيانة السنوية ومعالجة التسوس بالنخيل بطول طريق المطار ومكافحة الأمراض بالأشجار والنخل بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل.
 
ووجه اللواء ايهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية لقسم الحدادة واللحام والنقاشه بإصلاح جميع الحواجز الموجوده أمام محافظه القاهرة ودهان الأسوار والسورناجا وأعمدة الإنارة بمحيط محافظة القاهرة وتم الانتهاء من تلك الأعمال.
 
ونفذت الهيئة أعمال تطوير مدخل مشتل البراجيل وتطوير صوبة التجارب تحت إشراف مدير إداري مشتل البراجيل العميد زكي أنور، ومدير المشتل المهندس أحمد ابراهيم ومسؤول قسم الصوب المهندس منير.
 
نظافة القاهرة تزرع الجزر الوسطى بشوارع البساتين
نظافة القاهرة تزرع الجزر الوسطى بشوارع البساتين

نظافة القاهرة تزرع الجزر الوسطى
نظافة القاهرة تزرع الجزر الوسطى

هيئة النظافة والتجميل تزرع الجزر الوسطى بشوارع البساتين
هيئة النظافة والتجميل تزرع الجزر الوسطى بشوارع البساتين

 


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القاهرة

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حدائق القاهرة

زراعة الحدائق



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