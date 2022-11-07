مواطن من بورسعيد: بلدنا فيها تطور غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى

بورسعيد - محمد عزام

قال عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وابن المحافظة، إن القيادة السياسية تهتم جداً بقطاع الشباب الذي يمثل ما يقرب من 60% من قوام الشعب المصري.

وأشار إلى أننا ببورسعيد نتمتع بمجتمع يعمل الجميع فيها على إعادة الأنشطة الإجتماعية والاقتصادية على وجه التحديد، فنجد الآن في شرق بورسعيد قاطرة التنمية بمشروعاتها ومستقبلها الزاهر ومنطقة الحاويات، والـ 5 أرصفة المينائية بها، بالإضافة إلى الـ58 مصنعا الموجودين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

كما يوجد في غرب بورسعيد حقل ظهر للغاز الطبيعي والذي حبي الله مصر به، حيث تحظى المحافظة بنهضة واكتشافات بترولية جديدة، كما يوجد في الجنوب الأراضي الزراعية التي تغذي المحافظة، ويتم العمل الآن لتصدير المحاصيل الزراعية للمحافظات المجاورة.

وأوضح، أن المحافظة شكلها اختلف في عهد الرئيس السيسي تماما عن ذي قبل حيث تشهد نهضة عمرانية كبيرة، حيث تغير شكلها في الفترة الأخيرة للأفضل خلال الـ 6 سنوات الماضية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.