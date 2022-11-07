اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن من بورسعيد: بلدنا فيها تطور غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:00 ص
مواطن من بورسعيد: بلدنا فيها تطور غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وابن المحافظة، إن القيادة السياسية تهتم جداً بقطاع الشباب الذي يمثل ما يقرب من 60% من قوام الشعب المصري.

وأشار إلى أننا ببورسعيد نتمتع بمجتمع يعمل الجميع فيها على إعادة الأنشطة الإجتماعية والاقتصادية على وجه التحديد، فنجد الآن في شرق بورسعيد قاطرة التنمية بمشروعاتها ومستقبلها الزاهر ومنطقة الحاويات، والـ 5 أرصفة المينائية بها، بالإضافة إلى الـ58 مصنعا الموجودين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

كما يوجد في غرب بورسعيد حقل ظهر للغاز الطبيعي والذي حبي الله مصر به، حيث تحظى المحافظة بنهضة واكتشافات بترولية جديدة، كما يوجد في الجنوب الأراضي الزراعية التي تغذي المحافظة، ويتم العمل الآن لتصدير المحاصيل الزراعية للمحافظات المجاورة.

وأوضح، أن المحافظة شكلها اختلف في عهد الرئيس السيسي تماما عن ذي قبل حيث تشهد نهضة عمرانية كبيرة، حيث تغير شكلها في الفترة الأخيرة للأفضل خلال الـ 6 سنوات الماضية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الشباب والرياضة



الموضوعات المتعلقة

خدمات حديثة تليق بالجمهورية الجديدة.. كل مؤسسات الدولة تعمل على تيسير الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. ووزارة الداخلية توفر الحصول على العديد من الوثائق بـ"ضغطة زر"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:45 ص

مدير عام الضرائب من الشرقية: "مستقبلنا كان مظلم وربنا بعت لنا الرئيس السيسي"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:00 ص

محيى الدين للقاهرة الإخبارية: الرئيس السيسي أكد أن قمة المناخ ستكون للحلول

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:46 م

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مقر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة