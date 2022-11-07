منخفض جوى جديد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. فيديو

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، موضحا أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا والذى يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الجزء الشمالى من الجمهورية .

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا المنخفض يؤدى إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وكشف أن البلاد تشهد أيضا انخفاضا فى درجات الحرارة ليكون الطقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وكشف أن تأثير هذا المنخفض يستمر خلال يومى الأربعاء والخميس مع توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بين الخفيفة والمتوسطة، لافتا إلى أن فرص الأمطار على القاهرة خفيفة واحتمالية حدوثها ضعيفة .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد ، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.