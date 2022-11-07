ممثل جنوب السودان بقمة المناخ: ندعو العالم المتقدم إلى خفض الانبعاثات

شرم الشيخ : رباب فتحى

أشادت دورينا كيجى جوبيك، القائم بأعمال المدير العام للتربية والمعلومات، بوزارة البيئة في جنوب السودان، بتنظيم مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ "كوب 27"، مشيرة في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن بلادها ستركز خلال مشاركتها على ضرورة إيجاد سبل للتغلب على آثار المناخ وتلافي ما ينجم عنه من خسائر.

وقالت دورينا، إن انعقاد القمة فى شرم الشيخ، جاء فى الوقت المناسب، حيث تواجه إفريقيا القدر الأكبر من الأضرار بسبب الانبعاثات، وتواجه الجفاف والفيضانات وظواهر قاسية، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمثل هذا الحدث جعله بمثابة "كوب أفريقي" معربة عن أملها في أن تحقق هذه القمة الهدف المرجو منها.

وحول رسالتها إلى قادة العالم المجتمعين فى شرم الشيخ، قالت إن العالم ينظر إلى هذه القمة باعتبار أنها "قمة التنفيذ"، ونأمل أن تتوصل الوفود المفاوضة إلى اتفاقيات جيدة لاسيما المتعلقة بالتمويل، لأن الحلول المقترحة لن تتم إلا من خلال توفير إجراءات تمويل متاحة لأكثر الدول المتضررة.

ودعت قادة العالم، لاسيما دول العالم المتقدم، للعمل بجدية لدعم دول العالم النامى، للوصول إلى الأهداف المتعلقة بخفض الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض.

وحول العلاقات بين مصر وجنوب السودان، قالت إن العلاقات الثنائية قوية ويعمل قادة البلدان على تعزيزها.

وانطلقت أعمال مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ أمس الأحد بمشاركة واسعة النطاق من جانب مسؤولي وممثلي أكثر من 190 دولة، إلى جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ والتمويل.

وتم انتخاب وزير الخارجية سامح شكري رسميا رئيسا لمؤتمر كوب 27، خلفا لألوك شارما رئيس كوب 26، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الموسعة التي جرت أمس.