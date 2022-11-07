معهد القلب يستضيف خبيرا عالميا لتطبيق أحدث تقنية لزراعة الصمام الأورطى

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن المعهد القومى للكبد، ومن خلال بروتوكولات التعاون المشترك مع كبرى الجامعات العالمية، يستضيف وفي زيارة تمتد ليومين فريقا طبيا عالميا بقيادة البروفيسور توميسلاف كلوكوفينيتش رئيس قسم جراحة القلب بجامعة لوبليانا السلوفينية وخبير زراعة الصمام الأورطي دون استخدام الغرز الطبية، والتى تعد أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال صمامات القلب الجراحية، وهو ما يعكس سياسة الهيئة المستدامة في توفير أحدث التقنيات الطبية لجميع المرضى مجانا.

وأفاد الدكتور محمد عبد الهادى عميد المعهد القومي للقلب، أن الزيارة تنقسم ليومين حيث سيتم خلال اليوم الأول عقد ورشة عمل لتدريب الأطباء على استخدام التقنية الجديدة، وكذلك سيتم تأهيل عدد من الأطباء بالمعهد لتوفير هذه التقنية للمرضى بالمعهد، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عددهم يبلغ 60 ألف مريض يعانى من ضيق أو ارتجاع بالصمام الأورطي ويحتاج إلى صمام نسيجي، وسيتم عقد المحاضرات النظرية من الخبير العالمي والأطباء بالمعهد ، وكذلك مسئولي الدعم الفني بالشركه المصنعة للصمام ، وتدريب الأطباء على طريقة تركيب الصمام بشكل آمن قبل إجراء الجراحات وذلك تحت إشراف الخبير العالمى.

وأضاف الدكتور محمود مازن رئيس أقسام الجراحة بالمعهد، أن التقنية الجديدة ليست وليدة اليوم ولكن تم اكتشافها منذ 10 سنوات، وخلال تلك المدة تم إجراء العديد من الاختبارات والتجارب لتلك التقنية الجديدة، حيث تم التأكد من فعاليتها واستدامتها بشكل كامل لاستخدامها في حالات الصمام الأورطي، حيث يتم إجراء عملية زرع الصمام بدون الغرز الطبية مما يقلل جدا من الفترة الزمنية التى يحتاجها المريض للتعافى، حيث يتشابه الصمام إلى حد كبير بالصمام الطبيعى بجسم الانسان ، وتقلل كذلك من التدخل الجراحى بأمراض القلب مقارنة بإستخدام التقنية السابقة بالصمامات المعدنية ، وكذلك أهمية التقنية الجديدة فى علاج مرضى الصمام الأورطي نتيجة للإصابة بالحمى الروماتيزمية ، وسيتم خلال اليوم الثانى للزيارة عمل الجراحات للمرضى تحت إشراف الخبير .