مصلحة الضرائب: تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين

كتب أحمد يعقوب

رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمتابعة رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب:



- حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين



- اتخاذ عدة إجراءات لتوعية السائحين المغادرين غير المقيمين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم



- تنفيذ لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية تتناول شروط وخطوات رد الضريبة



- إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمتابعة رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب على أنه في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على تيسير إجراءات رد الضريبة للمغادرين الأجانب غير المقيمين ، وبالتزامن مع بدء أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين ( cop 27 ) والذي تستضيفه مصر حاليًا ، قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية باتخاذ عدة إجراءات لتوعية السائحين المغادرين غير المقيمين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم ، موضحًا أنه تم إعداد لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية ، تتناول شروط وخطوات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين ، وتم وضع هذه اللافتات في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمع بها وفي مداخل الأسواق التجارية ، كما تم إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund ، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ ، والتي يُمكن للسائح استراد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات التي تضع هذه العلامة .

وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بإنشاء صفحة على موقعها الإلكتروني تتضمن شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائح المغادر غير المقيم باللغتين العربية والإنجليزية فقط على الرابط التالي

https://eta.gov.eg/ar/tax-refund

وأوضح رامي يوسف أنه يمكن للزائر المغادر غير المقيم رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته وفقًا لعدة شروط وهى ألا تزيد مدة إقامته عن ثلاثة أشهر، وألا تقل قيمة المشتريات بالفاتورة أو الايصال الواحد عن 1500 جنيه مصري، وأن يتم خروج مشترياته بصحبته، موضحًا أنه يمكنه رد ضريبة القيمة المضافة من خلال البطاقة البنكية الخاصة به .

وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لرد الضريبة للمغادرين الأجانب إلى أنه يجب على السائح المغادر اتباع عدد من الخطوات عند الشراء حتى يتمكن من استرداد ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنه يجب عليه التأكـد من وجــود علامة VAT Refund لدى البائعيــن، وكذلك التأكد من الحصول على إيصال إلكترونى يحتوى على رقم جواز السفر، مشيرًا إلى أنه يجب الإحتفاظ بالبضائع بحالة الشراء لاستخدامها فى عملية رد الضريبة، قائلًا إنه عند المغادرة والإسترداد يجب على السائح المغادر التوجه بوقت كافى لمكاتب استرداد الضريبة بالمطار، وتقديم ماتم شراؤه من منتجات وجواز السفر لمراجعتها ، مشيرًا إلى ضرورة توافر أحد البطاقات المصرفية لتحويل مبلغ الضريبة المستردة.

وأشاررامي يوسف إلى أن السائح يستطيع التواصل باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة برد الضريبة للمغادرين الأجانب على الخط الساخن 16395 ، موضحًا أنه كذلك يمكن الإطلاع على كافة المعلومات من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية

https://www.eta.gov.eg

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