مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقي شاب مصرعه فيما اصيب أخر بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي طريق مصر الإسماعيلية أمام دوار العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر بوصول محمود طه الصادق،32 عاما مقيم أبو حماد جثة هامدة،واصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن مصرع شاب و إصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفي و المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ علي جثة الشاب تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.