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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأمم المتحدة تقدر تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:56 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأمم المتحدة تقدر تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ قمة المناخ
كتب الأمير نصرى

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قال السفير حمدى صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن هناك تقدير حقيقى من جهاز الأمم المتحدة، لتنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك لدور مصر الكبير فى المنطقة، بالإضافة للمجهودات التى بذلت قبل المؤتمر، والرؤي الرئاسية التى ظهرت من الرئيس السيسى والمتوافقة مع رؤى الأمم المتحدة.
 
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، إلى مدى التصفيق الذى لاقته كلمة الرئيس السيسى، والذى ضج فى القاعة، بالإضافة إلى دور المبادرات المصرية الكثيرة والتركيز على الابتكار والإبداع والوقوف بجانب الدول النامية، وكلها يرحب بها الدول للضغط على الدول المتقدمة.
 
وأكد أن القمة جاءت فى وقت مهم جدا، وهى فعلا كما قال الرئيس السيسى "قمة التنفيذ"، لأن الموقف حرج جدا للمناخ، ويجب أن يتم اتخاذ موقف حقيقى لمواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن المؤتمر سياسى عالمى يلتقى فيه القادة بشكل عام للنظر فى كيفية الخروج من هذا المأزق. 
 
 
 

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