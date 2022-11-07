مرض الكبد الدهني.. 3 علامات تشير إلى أنك فى مرحلة خطيرة

كتبت فاطمة خليل

يشير مرض الكبد الدهني إلى وجود الكثير من الدهون المخزنة في الكبد، ويعد الكبد جزءًا لا يتجزأ من الجسم يساعد في تنظيم معظم المستويات الكيميائية في الدم ويخرج منتجًا يسمى الصفراء، مما يساعد على التخلص من الفضلات من الكبد. كما أنه يصنع البروتين للجسم ويخزن الحديد ويحول العناصر الغذائية إلى طاقة ومع ذلك ، عندما يكون هناك الكثير من الدهون المتراكمة في الكبد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الأداء الطبيعي للكبد ، وبالتالي يسبب العديد من المضاعفات، في هذا التقرير نتعرف على 3 علامات تشير إلى أنك في مرحلة متأخرة من مرض الكبد الدهني، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".

افهم مخاطر الإصابة بدهون الكبد وهناك نوعان من أمراض الكبد الدهنية: مرض الكبد الدهني الناجم عن الكحول ومرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول ويمكن أن تعرض كلتا الحالتين الشخص لخطر الإصابة بتليف الكبد أو تندب الكبد ، وهي المرحلة الأكثر تقدمًا من تلف الكبد ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة. وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني إلى الإصابة بالتهاب الكبد الدهني وهو شكل عدواني من المرض يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد. وبحسب موقع "مايو كلينيك" فإن "المضاعفات الرئيسية لمرض الكبد الدهني والتهاب الكبد الدهني هي تليف الكبد ، وهو تندب في مرحلة متأخرة من الكبد.

علامات يجب الانتباه لها بينما يحاول الكبد وقف الالتهاب ، فإنه ينتج عنه مناطق تندب (تليف)مع استمرار الالتهاب ، ينتشر التليف ليأخذ المزيد والمزيد من أنسجة الكبد". وفقًا لمايو كلينك ، فإن الارتباك والنعاس والتداخل في الكلام ، المعروف أيضًا باسم اعتلال الدماغ الكبدي ، هي أعراض تليف الكبد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشخص أيضًا أن يعاني من تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء) ، وتورم الأوردة في المريء ، والذي يمكن أن يؤدي إلى التمزق والنزيف ، وسرطان الكبد ، وفشل الكبد في نهاية المرحلة ، مما يعني أن الكبد قد توقف عن العمل. أعراض مرض الكبد الدهني التي تحدث في مرحلة لاحقة

قد يعاني الأشخاص في المرحلة المتأخرة من مرض الكبد من الأعراض التالية:

- انتفاخ البطن (الاستسقاء)

- تضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة

- تضخم الطحال

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

ما هي الخطوات الواجب اتخاذها

يجب تحديد موعد مع طبيبك إذا كان لديك علامات وأعراض مستمرة تسبب لك القلق.

على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض الكبد الدهني ، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار وتشمل هذه:

- البدانة

- داء السكري من النوع 2

- وجود خمول في الغدة الدرقية

- مقاومة الأنسولين

- ضغط دم مرتفع

- العمر (فوق سن 50)

- التدخين

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كيف تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية؟

-اختر نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

-الحفاظ على وزن صحي - إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، قلل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم وقم بممارسة المزيد من التمارين.

-إذا كان وزنك صحيًا ، اعمل على الحفاظ عليه باختيار نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة."

-يجب أن تجعل التمرين أولوية احصل على موافقة طبيبك أولاً إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام.