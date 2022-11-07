مدير بيطرى الأقصر يشارك بحفل اختيار أجمل حصان وعربة حنطور بالمحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى فعاليات احتفالية مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان بالأقصر، فى اختيار أجمل حصان وعربة حنطور، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم إختيار عشرة خيول من ضمن حوالي 300 عربة حنطور، طبقاً لمعايير المسابقة وتم تقديم الكؤوس وشهادات التقدير لجميع الفائزين في المسابقة والمسابقات الماضية.

وتمت إقامة فعاليات المسابقة بحضور مستر ريتشارد دورز حفيد بروك، والدكتور عماد نعوم نائب المدير العام لمستشفى بروك القاهرة، والدكتور غايس داود مدير مستشفى بروك بالأقصر، والدكتور أمين محمد حراجي والدكتور وائل حجاج أطباء مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان بالأقصر.



وقام الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بإلقاء كلمة عن مرض السعار والتأكيد على تحصين جميع الخيول ضد مرض السعار، بجانب توعية الحضور بأهمية تحصين الحيوانات وأهم الإرشادات للمواطنين وأصحاب عربات الحنطور، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والإشتراطات البيئية، والظهور بالمظهر المشرف أمام السائحين، وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين وصحة وسلامة الحيوانات.

فيما صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه يجرى استمرار عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، حيث تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية مكونة من الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتورة شيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى.



حفل إختيار أجمل حصان وعربة حنطور بالأقصر



فعاليات حفل إختيار أجمل حصان وعربة حنطور