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محمد العرابي: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية صوت الحكمة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:37 م
محمد العرابي: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية صوت الحكمة محمد العرابى
كتب محمد شعلان

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أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال قمة المناخ اليوم، تمثل صوت العقل والحكمة، وتنبيه بالأخطار التي تحيط بالجميع وتؤثر على كل دول العالم.
 
وأضاف السفير محمد العرابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن أزمة التغيرات المناخية سوف تصل للجميع والتأثير سيكون حادا، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية لها علاقة بالقمة لأن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية تؤثر على العالم كله.
 
وتابع: "تأثيرات الحرب تؤثر على الدول الكبرة وبالتالي لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بسبب التأثر الاقتصادي"، مؤكدا أن الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم حتى الان بتعهداتها المتعلقة بالتغيرات المناخية.
 

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