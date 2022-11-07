اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى بقرية 60 الخاشعة بتكلفة 6.6 مليون جنيه

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:57 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى بقرية 60 الخاشعة بتكلفة 6.6 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ ، مدرسة قرية 60 الخاشعة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، بقرية الحرية التابعة لمركز الحامول، إنشاء جديد بتكلفة 6 ملايين و605 آلاف جنيه، على مساحة 2625 مترا مكونه من 11 فصلا، إضافة إلى المعامل والمكتبة، وحجرة المصادر، ودروات المياه، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.
 
جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.
 
وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الفصول الدراسية وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل وحجرة المصادر وحجرات الأنشطة، واختبر محافظ كفر الشيخ الطلاب في عدد من المواد الدراسية خاصة في اللغة الإنجليزية والرياضيات مشيدا بأطفال رياض الاطفال وتفاعلهم مع معلميهم.
 
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (1)
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (1)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (2)
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (2)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (3)
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (3)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (4)
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (4)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (5)
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (5)

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (6)
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة للتعليم الاساسى (6)

 


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