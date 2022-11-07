محافظ قنا يجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة

قنا - صابر سعيد

أجرى أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة الجاري تنفيذه بمدينة قنا، والذى تبلغ تكلفته التقديرية 200 مليون جنيه، والممول من صندوق التنمية الحضارية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال ودفع منظومة العمل لتسريع معدلات الإنجاز، رافقه حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وصالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد الداودي، أعمال التطوير بمنطقة نجع سعيد والتى يجرى بها أعمال رصف طرق مع تركيب بردورات أرصفة وبلاط انترلوك جديد، بطول 15 كيلو و 500 متر، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والرصف بمنطقة الحاكم العسكري بإجمالى أطوال شوارع 30 كم، لافتا أنه جارى حاليا الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بإجمالى أطوال 40 كم بمنطقة الحصواية، مؤكدا أنه سيتم إستلام جميع الطرق التى يتم رصفها حاليا من خلال اللجنة المُشكلة بإستلام الطرق عقب الإنتهاء منها، وذلك للتأكد من الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 100%، والتي تم تنفيذها بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية "PVC" والتي تتميز بأنها صحية وتدوم لفترة أطول، كما تم الانتهاء من تركيب 500 عامود إنارة و 2000 كشاف انارة، وتم إزالة الأعمدة القديمة والمتهالكة بعدد 139 عامود وجاري أعمال الدهان، ووجه بتغيير أعمدة الإنارة القديمة المتواجدة بالطرق بأخرى جديدة مزودة بكشافات ليد ، وفيما يخص أعمال إعادة الشي لأصله، موضحا أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الكنوز بطول 21 كم ، وبطول 10 كم بمنطقة المنشية.

وتابع محافظ قنا، أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الجاري تنفيذه بمدينة قنا، يأتي ضمن الجهود المبذولة من الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى إظهار المدينة بالمظهر الحضاري المشرف، مشددًا على القائمين على المشروع بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية علي أرض الواقع، والإنتهاء من كافة أعمال التطوير بأسرع وقت مع الإلتزام بمعاير الجودة والمواصفات القياسية.