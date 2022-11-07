محافظ دمياط تبحث ميدانيا خطة رفع كفاءة مقابر أبو المعاطي وأبو الوفا

دمياط - معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم جولة مفاجئة، تفقدت خلالها مقابر أبو المعاطي وأبو الوفا بمدينة دمياط، لبحث خطة لرفع كفائتهما ، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

وأكدت محافظ دمياط، على حصر كافة المتطلبات وإعداد المخططات والمقايسات للبدء فى التنفيذ ، مشيرة إلى أن الخطة ستتضمن رفع كفاءة الشوارع الرئيسية و البوابات بهما ، مؤكدة أيضًا على مراعاة طبيعة الموقعين خلال الإعداد.

كما وجهت المحافظ، بالدفع بالمعدات المطلوبة لتنفيذ حملات للنظافة بجميع أنحاء المقبرتين، وأكدت على صيانة أعمدة الانارة القائمة و وضع أعمدة جديدة، يتم توزيعها بشكل مناسب يضمن توفير الإضاءة بشوارع المقابر ليلاً، لافتة إلى أنه سيتم متابعة موقف التنفيذ .