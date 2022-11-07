محافظ بورسعيد: خطة لإنشاء وتطوير محطات رفع الصرف الصحى لاستيعاب المشروعات الجديدة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن البدء فى تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى فى مناطق خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب بنطاق حى الزهور، وذلك على غرار تطوير مناطق شباب المدينة وقبضايا وعلى بن أبى طالب، مؤكدا أن حى الزهور يشهد نقلة نوعية فى مستوى الخدمات، ويشهد تطوير شامل فى البنية التحتية غير مسبوق.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل فى إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحى بجميع المناطق داخل حى الزهور، والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل، والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لنهو العمل، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى.

وذلك استمرارا لخطوات التنمية التى تشهدها محافظة بورسعيد فى كافة الاتجاهات، كانت أحد أولويات محافظة بورسعيد الارتقاء بمستوى المشروعات الخدمية التى تمس حياة قطاع كبير من المواطنين، وسعت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد لحل واحدة من أكبر المشكلات التى استمرت لسنوات طويلة بداخل أكثر الأحياء كثافة سكانية "الزهور والضواحى"، وهى مشكلة الصرف الصحى وتشويه المظهر الحضارى والجمالى للمناطق السكنية وما يعقبها من آثار سلبية على قاطنى تلك المناطق.

وتماشيا مع خطوات التنمية المستدامة والمشروعات القومية العملاقة التى جرت على أرض بورسعيد، قرر محافظ بورسعيد وضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة الصرف الصحى بأحياء الضواحى والزهور، وذلك من خلال تطوير وإنشاء عدد من محطات الصرف الصحى المصممة على أعلى مستوى وفق أحدث الأنظمة فى هذا المجال، لخدمة أحياء الزهور والضواحى ومنع حدوث أى مشكلات مرة اخرى فى قطاع الصرف الصحى.