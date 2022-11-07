محافظ المنوفية يوجه الزراعة والصحة وأملاك الدولة بحل شكاوى المواطنين

المنوفية - فريق المحافظات

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

والتقي المحافظ اليوم الاثنين بعدد 7 حالات من أبناء المحافظة واستمع المحافظ الى شكواهم والتى تنوعت بين طلب مواطن بناحية منشاة شنوان مركز شبين الكوم يلتمس استكمال إجراءات بناء مسجد لأهل القرية على قطعة أرض أملاك خاصة به ، الأمر الذى يتطلب مخاطبة وزيرا الأوقاف والزراعة لقبول التبرع واستكمال الإجراءات وفقا للوائح والقوانين، وعلى الفور كلف المحافظ مديرية الزراعة بإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بدراسة طلب مواطن بناحية قورص يلتمس إقامة كشك بقطعة أرض أملاك الري لمساعدته على المعيشة نظرا لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، موجها بإجراء معاينة على الطبيعة لقطعة الأرض والعرض عليه.

كما تضمن اللقاء شكوى فنية تمريض بمستشفي حميات منوف تلتمس تقليل عدد النوبتجيات والسهر الخاصة بها مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ، وقد وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة طلبها ومراعاة ظروفها الخاصة ، وكذا شكوى مواطنة بناحية فيشا الكبري مركز منوف تلتمس فيه إعادة النظر في سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة نظرا لارتفاع السعر مقارنة بالجيران الملاصقين لها، وقد أحال المحافظ طلبها إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة للدراسة والعرض عليه.

وافق المحافظ على طلب مهندس زراعي منتدب للعمل بإدارة التعاون الزراعي بالمحلة الكبري بالنقل على درجة خالية بمحافظة الغربية مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية ولم شمل أسرته ، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأرملة بناحية بتبس شبين الكوم ولا يوجد لديها مصدر دخل لمساعدتها على استكمال دراسة أبنائها ، وأخري تعول أطفال مرضي بالصرع ومشكلات بالجهاز التنفسي ولا تستطيع تحمل نفقات علاج أبنائها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.