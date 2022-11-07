محافظ الفيوم يفاجئ فرع الهيئة القومية لمياه الشرب بزيارة لمتابعة سير العمل

الفيوم رباب الجالي

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مقر فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالزيارة للوقوف على سير العمل والأداء، بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الهيئة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية، أو القرض الأوروبي.



خلال الزيارة، استمع محافظ الفيوم، لعرضٍ من المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، إضافة للمشروعات الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية، وكذا مشروعات القرض الأوروبي، للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات، ومعوقات التنفيذ ـ إن وجدت ـ لوضع الحلول العاجلة لها.



ووجه محافظ الفيوم، عقب العرض بالتنسيق بين مسئولي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي مديرية الموارد المائية والري بالفيوم، لاستمرارية أعمال التطهير الدوري للمصرف المار أمام محطة الصرف الصحي بتطون، إضافة لتطهير المصرف المار بجوار محطة الصرف الصحي بمطول، ومتابعة أعمال مشروعات الصرف بقرى قصر الباسل، والعتامنة، والحجر، وشدموه، وفرحات بمركز إطسا.



وأكد المحافظ، على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها، بقرى الصعايدة، والصعيدي، وهوارة عدلان، والسنباط، ودمو، والشيخ فضل، وعزبة قلمشاه وكفر مغربي بمركز الفيوم، خاصة أعمال شبكات خطوط الانحدار لمياه الصرف الصحي بكفر المغربي، موجهاً بسرعة تنفيذ أعمال محطة الصرف الصحي بقرية تونس، والابعدية (1)، والجواهرجي، ورواق بمركز يوسف الصديق، وبمركز طامية أعمال الصرف الصحي بقريتى سرسنا وفرقص، وقرية السعيدية بمركز سنورس.



ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات القرض الأوروبي، بالتوازي مع بعضها البعض، وبما لا تتعارض أعمال جهة مع أخرى، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال محطات مياه الشرب بالتنسيق بين مسئولي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.







