محافظ الدقهلية يحيل 49 محضرًا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 49 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة ، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن تمي الأمديد ونبروه والمنزلة وشربين ومنية النصر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة 7 محاضر نقص وزن و6 محاضر مواصفات، و1محضر عدم وجود قائمة، و1محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و13محضر عدم اعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادةصحية، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و2 محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، و1 محضر سلع بدون بيانات، و9 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و2 محضر تجميع سلع مدعمة، و1محضر تجميع أرز بدون ترخيص، و1 محضر ذبح خارج السلخانة، وقال انه تم التحفظ على10 طن كسب دوار الشمس، و 10 صفائح جبن أبيض، و100 لتر بنزين و كميات من السلع المدعمة، و 10 طن أرز شعير، واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.