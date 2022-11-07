محافظ الدقهلية: رفع 2.586 طن بإجمالي 20 ترعة وجنابية بـ 12 مركزا ومدينة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، للإشراف على أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف من خلال التنسيق بين مديرية الرى ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، لضمان عدم تراكم القمامة ومخلفات الهدم على هذه النواتج مما يؤدى إلى مشاكل بيئية وتشويه للمنظر الجمالى والحضارى.

وأعلن محافظ الدقهلية، أن إجمالى نواتج التطهير التى تم رفعها حتى الآن 2.586 طن بإجمالى 20 ترعة وجنابية بعدد 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظه كمرحلة أولى فى الفترة من 27/10/2022 وحتى 2/11/2022 وشملت مراكز ( طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - ميت غمر - السنبلاوين - تمى الامديد- اجا - دكرنس - بنى عبيد - منية النصر - ميت سلسيل ).

وأكد "مختار"، أن ملف تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة من أولى أولويات الدولة لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه اوضح المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالدقهلية، على أن الترع والجنابيات التى تم رفع نواتج التطهير منها هى ( البحر الصغير - ترعة أم جلاجل - ترعة شلبى - ترعة المكباتى - البحر الصغير - رياح بلقاس - ترعة الساحل الوسطى - ترعة بوشه - ترعة سيدى صالح - ابو جلال - بحر شبين - بحر حفير شهاب الدين - الرياح التوفيقى - جسر ترعة الوهية - ترعة البوهيه - ترعة المسلمانية - ترعة الشيخ سراج ) بمشاركة 23 معدة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.